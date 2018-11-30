Экс-и. о. главы ГФС Продан пришел на допрос в НАБУ, но отказался от дачи показаний

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но отказался от дачи показаний.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Продан явился на допрос в НАБУ по вызову прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказал он.

По его словам, при этом он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 63 Конституции.

Также Продану сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста и установления залога в 89 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Продан вернулся в Украину.