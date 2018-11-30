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Экс-и. о. главы ГФС Продан пришел на допрос в НАБУ, но отказался от дачи показаний
12:38 30.11.2018 |
Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но отказался от дачи показаний.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.
"Продан явился на допрос в НАБУ по вызову прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказал он.
По его словам, при этом он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 63 Конституции.
Также Продану сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста и установления залога в 89 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Продан вернулся в Украину.
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