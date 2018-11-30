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Сенат США единогласно принял резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии по отношению к Украине
08:51 30.11.2018 |
Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, сообщило издание "Хилл".
Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.
"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил К.Мерфи.
Как отмечает издание, резолюция решительно осуждает действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов.
В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова "дестабилизирует" регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".
В принятой резолюции сенат "призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".
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