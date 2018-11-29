Украина требует закрыть Босфор для российского флота

Украина будет добиваться закрытия пролива Босфор для российских кораблей в связи с военным инцидентом в районе Керченского пролива. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, выступая на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве в четверг, 29 ноября.

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина. В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п. 19-м, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал Воронченко.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам в Берлине, что Запад должен принять зеркальные меры в отношении России за ограничение судоходства в Азовском море. "Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем от наших международных партнеров очень жесткой реакции в отношении агрессора. Я глубоко убежден в том, что единственным правильным вариантом этих действий должна быть абсолютная зеркальность в отношении России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры против РФ", - подчеркнул Гройсман.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. Украинские корабли были доставлены в порт Керчи, а 24 украинских моряка арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Германия призвала Россию и Украину к деэскалации кризиса.