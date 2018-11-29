Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

В Запорожском горсовете не нашлось достаточного количества голосов для отмены ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией местных депутатов, среди которых решение о статусе русского языка, как регионального.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе 34 сессии Запорожского городского совета, прошедшей во вторник, местные депутаты предприняли попытку признать недействительными ряд решений, принятых в 2007-2008 году их предшественниками, депутатами предыдущей каденции. В частности, среди этих решений такие - "О предоставлении русскому языку статуса регионального", "О создании условий для дальнейшего развития русского языка в Запорожье", "О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях" и другие.

Однако из 53 зарегистрированных депутатов "за" отмену "пророссийских" решений Запорожского горсовета десятилетней давности проголосовали всего 22 народных избранника.

Таким образом, решение принято не было.

После подсчета голосов в сессионном зале звучали замечания, что "это пророссийский горсовет".

Депутатское большинство Запорожского городского совета состоит из представителей "Оппозиционного блока", "Нашего края" и "Новой политики".