Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

Кабинет Министров передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

"Передать в постоянное бесплатное пользование Представительству двора Вселенского патриархата в Украине объекты недвижимого имущества - Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" (Киев, Андреевский спуск,23) согласно с перечнем, который прилагается", - сказано в постановлении.

В перечне указывается основное помещение церкви, купольная часть и стилобат (верхняя часть ступенчатого цоколя храма или цокольный этаж) на 1 и 2 этажах.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября Верховная Рада решила предоставить Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею.

С инициативой такой передачи выступил Президент Петр Порошенко после того, как 20 апреля Синод Вселенского патриархата открыл процедуру предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

Передача церкви осуществляется по решению Кабмина, который должен в течение месяца со дня вступления закона в силу - до 10 декабря, обеспечить передачу церкви в постоянное бесплатное пользование.

Закон предусматривает, что культовое сооружение, являющееся государственной собственностью, выдающимся объектом культурного наследия и памятником архитектуры национального значения, может передаваться в бесплатное пользование для осуществления богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Передача Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" в постоянное пользование не влечет за собой исключения из перечня объектов недвижимого культурного наследия заповедника.