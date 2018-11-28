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Кабмин разрешил Госбюро расследований начать функционировать как правоохранительному органу
11:16 28.11.2018 |
Кабинет Министров разрешил Государственному бюро расследований начать функционировать как правоохранительному органу.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 28 ноября, передают Українськi Новини.
Директор ГБР Роман Труба сообщил, что 500 сотрудников бюро начали работать с 27 ноября и уже открыли первые уголовные производства.
"Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года Государственным бюро расследований возложенных на него согласно закону полномочий как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью обнаружения, прекращения, раскрытия и расследования преступлений, которые отнесены к его компетенции", - сказал он.
Кабмин единогласно поддержал инициативу Трубы.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это означает фактическое начало работы ГБР.
Как сообщали Українськi Новини, 22 ноября 2017 года Президент Петр Порошенко назначил директором Государственного бюро расследований Романа Трубу.
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