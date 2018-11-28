Трамп пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине.

Еще днем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Путин и Трамп планируют встретиться в рамках саммита G-20 в Буэнос-Айресе в конце недели.

Причиной возможной отмены встречи Трамп назвал инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины.

В интервью газете Washington Post президент заявил, что пока ожидает полного отчета от совета по национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.

По словам Трампа, этот отчет будет иметь определяющее значение.

"Может быть, я не буду проводить эту встречу [с Путиным]. Мне не нравится эта агрессия. Мне совершенна не нужна такая агрессия", - добавил президент США.

В середине ноября сорвалась другая встреча Путина и Трампа - в Париже, куда они оба приехали по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Она обсуждалась несколько недель, но так и не состоялась, причем на этом же фоне Трамп объявил о выходе США из договора по РСМД. В итоге, в Париже стороны лишь обменялись рукопожатиями, а на прощание сказали друг другу "до встречи".

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп встретится с Путиным в Аргентине. А советник президента по национальной безопасности Джон Болтон добавил, что в администрации президента от встречи Путина с Трампом ожидают обсуждения вопросов безопасности, контроля над вооружениями а также ситуации с Украиной.

По его словам, повестка встречи совпадает с двусторонним саммитом лидеров России и США в Хельсинки, и сами переговоры в Аргентине должны стать продолжением летней встречи.

Войны в "серых зонах"

Сергей Горяшко, корреспондент Би-би-си, Вашингтон

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе обсуждался сегодня и на заседании комиссии сената по вооруженным силам.

Так, сенатор Джин Шахин назвала его войной, которую ведет Россия в "серой зоне", а сенатор Мэйзи Хироно выразила обеспокоенность тем, что США никак не отвечают на провокационные действия России, в том числе, и в отношении Украины.

Сенатор Дэн Салливан удивился, что на инцидент не отреагировал Пентагон. Выступавший на заседании комиссии бывший замминистра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год Эрик Эдельман заявил, что Россия ведет против США и союзников политическую войну в ежедневном режиме.

В разговоре с Би-би-си Эдельман отметил, что подобно России ведет себя в "серых зонах" Китай. По его словам, если Россия строит мост через Керченский пролив, перегораживая там международное судоходство, то же самое делает в Южно-Китайском море и КНР - строит там искусственные острова, превращает их в военные объекты и расширяет свои территориальные воды.

"Это пример того, как страны учатся друг у друга поведению в "серых" зонах", - отметил Эдельман. США, по его мнению, для сдерживания России должны развивать дальнобойную артиллерию на европейском театре военных действий, а также развивать кибертехнологии в армии - пока страна в этом смысле отстает от России.

Впрочем, более подробно комментировать конфликт в Керченском проливе Болтон не стал. Он пояснил, что по этому вопросу уже высказалась на заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли.

Она назвала инцидент в Керченском проливе опасной эскалацией и нарушением международного права, а также возмутительным нарушением суверенитета Украины и очередным нагнетанием ситуации со стороны России.

Ранее в понедельник Трамп сдержанно прокомментировал конфликт в Керченском проливе, выступив позже других западных лидеров и спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН по этому вопросу.

"Нам не нравится, что происходит. Будем надеяться, все образуется", - сказал он.

Президент заявил, что работает над решением проблемы совместно с европейскими лидерами. "Они не в восторге", - добавил он.

Затем свое заявление опубликовал и госсекретарь Майк Помпео. Он высказался куда жестче. "США осуждают агрессивные действия России. Мы призываем вернуть Украине корабли и освободить задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - заявил Помпео.

Россия считает инцидент в проливе провокацией со стороны Украины. ФСБ заявила, что на кораблях находились сотрудники СБУ, которые координировали провокации.

ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы, 24 украинских моряка были захвачены и содержатся под стражей.

Владимир Путин пока не высказывался об инциденте, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что он это сделает в надлежащее время, и не исключил, что россйиский лидер расскажет о конфликте на саммите "Большой двадцатки".