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Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе - госдеп США
08:22 28.11.2018 |
В ходе предстоящего визита в НАТО госсекретарь США Майк Помпео обсудит российско-украинские отношения в свете инцидента в Керченском проливе, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Как многие из вас знают, госсекретарь в ближайшие дни отправится в НАТО. Могу предположить, что этот вопрос будет серьезной темой обсуждения", - сказала дипломат.
По ее словам, "НАТО уже распространило выдержанное в жестких тонах заявление" по поводу инцидента в Керченском проливе.
Х.Нойерт отметила, что этот инцидент стал "опасной эскалацией агрессивного поведения России в отношении Украины" и напомнила, что отношение к событиям уже выразили М.Помпео, президент Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли.
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