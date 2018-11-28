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США призвали Европу к более жестким санкциям в отношении России
08:10 28.11.2018 |
Из-за инцидента в Керченском проливе Соединенные Штаты призвали Европу к более жестким санкциям в отношении России. Европейским странам следует делать больше для поддержки Украины, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт во вторник, 27 ноября. По ее словам, многие государства "ввели санкции в отношении России за ее действия в Крыму, в Украине", но не все из введенных мер исполняются.
Кроме того, представитель Госдепартамента призвала Европу пересмотреть свою позицию по "Северному потоку - 2". Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.
НАТО осудила действия России
Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.
Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.
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