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Евросоюз может рассмотреть новые санкции против России
08:04 28.11.2018 |
Возможность введения новых санкций против России зависит от дальнейшего развития ситуации и обстоятельств произошедшего в Азовском море, считает глава МИД председательствующей в ЕС Австрии Карин Кнайсль.
Однако, по ее словам, возможность введения санкций зависит от изложения всех фактов и обстоятельств произошедшего, которые будут проанализированы. Необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации и поведением стран, отметила Кнайсль. Политик призвала Украину и Россию не допустить дальнейшей эскалации конфликта и подчеркнула важность разрешения ситуации мирным путем. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) попросил Москву соблюдать международные правила и суверенитет соседних стран. Кроме того, он предложил Кремлю посредничество совместно с Францией в конфликте в Азовском море.
Австрийская Республика по ротации до 31 декабря 2018 года занимает пост председателя Европейского Союза.
Конфликт в Керченском проливе
Ранее Украина, Канада, Грузия и страны Балтии обвинили Россию в нарушении норм международного права в Керченском проливе. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россия совершила агрессию по отношении к Украине.
25 ноября пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. В 2014 году Россия аннексировала Крым и считает его своей территорией. Киев и большинство стран мира не признают аннексию украинского полуострова. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит судов через Керченский пролив.
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