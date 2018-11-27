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Госбюро расследований открыло первое уголовное производство
09:00 27.11.2018 |
Государственное бюро расследований зарегистрировало первое уголовное производство.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.
"Первое уголовное производство открыли", - сказал он.
При этом он не стал конкретизировать, что это за дело, по факту или против лица.
Собеседник уточнил, что дело открыто по ст. 368 (получение взятки).
Как сообщали Українськi Новини, Госбюро планировало начать первые дела 27 ноября.
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