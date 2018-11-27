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Не только «Джавелины». Сколько сотен миллионов потратили западные союзники на помощь ВСУ
08:56 27.11.2018 |
Говоря о помощи западных союзников Украине в ее борьбе с российской агрессии, сразу вспоминают противотанковые комплексы "Джевелин" или "Хамви", однако "за скобками" остается тот факт, что нелетальная помощь, особенно в начальный период была не менее (а может быть и более) важной.
Причем такая помощь продолжается все пять лет противостояния. Так, почти незамеченным 14 ноября прошло сообщение от пресс-службы американского посольства: "В рамках Программы гуманитарного разминирования командование вооруженных сил США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно для 15 представителей из вышеупомянутых ведомств проводится двухнедельный тренинг по использованию предоставленного оборудования с привлечением американских военных инструкторов".
И это только небольшая часть той помощи, которая непрерывным потоком идет в страну. По самым разным программам - не только и даже не сколько по программе военной помощи, о принятии которой в свое время писали практически все СМИ (а особенно российские).
Так, для Государственной пограничной службы действует такой себе проект международной технической помощи "Содействие реформированию и укреплению потенциала Государственной пограничной службы". По этому проекту за короткое время американцы передали на безвозмездной основе 569 КВ-радиостанций производства компании Harris на сумму $21 млн. Кстати, благодаря этому наши пограничники на сегодня имеют самую разветвленную сеть закрытой связи и условно говоря с какого-нибудь острова Змеиный можно без помех пообщаться с абонентом в Киеве или Мариуполе, свои станции получили и корабли береговой обороны. И реализация этой программы продолжается - не так давно Посольство США передало для нужд пограничного спецназа "Дозор" 30 монокуляров на сумму около $150 тыс.
А, например, финансирование постройки американцами объектов для ВМСУ (оперативный центр управления, ремонтная мастерская для катеров и т.д.) проходит по другой программе - Foreign Military Construction Sales. На этом фоне, думаю даже не стоит говорить, что подготовка наших военных по стандартам НАТО и реабилитация раненных - по совсем другим программам.
Причем инструкторская помощь - это такой немалый вклад в будущее нашей армии. Ведь западные инструктора учат наших военных не только наступать и обороняться, но и, например, таким крайне нужным вещам как разминирование территории, оперативное планирование и многим другим моментам, которые кардинально отличаются от советских стандартов, которые для львиной доли офицеров среднего и старшего звена до сих пор являются незыблемыми. И в этом направлении сделано очень много - так, только в рамках британской операции "Orbital" на начало 2017 года было обучено 3 тыс. украинских военных.
Многие забывают о другом аспекте западной помощи - кроме непосредственных поставок нам гораздо важнее, например, обмен данными с американской разведкой в реальном времени. Понятно, что не всеми данными, которые собирают их стратегические "беспилотники", которые минимум два раза в неделю мониторят линию соприкосновения на Донбассе и оккупированный Крым, с нами делятся. Однако, судя по всему, и "перепадает" нам немало.
А в начале войны это были сухпайки, наборы медицинской помощи. Причем не только от США - так, в самый тяжелый момент лета 2014 г. - в августе - прибыли 32 тонны военно-технической помощи на сумму $4,5 млн от одного из самых последовательных наших союзников - Канады. Тут кроме бронежилетов были каски, баллистические очки, медицинские аптечки, спальные мешки и даже палатки. Впоследствии объемы возросли многократно: из-за океана нам пришли радиостанции "Harris", большое количество зимней формы одежды, оборудование для разминирования местности.
Ощутимую помощь оказала Великобритания. В 2014-15 гг. Лондон передал украинской армии 1000 бронежилетов, 2000 шлемов (в том числе 150 - с вмонтированными приборами ночного видения), 1000 комплектов формы, 200 GPS - навигаторов, 220 защищенных ноутбуков, 500 спальных мешков и 90 автомобильных аптечек почти на $2 млн, а также 75 тысяч тонн дизельного топлива.
Очень результативно помогли и наши восточноевропейские соседи, которые прагматично увидели в Украине последний рубеж обороны против "российского медведя". Только со стороны Польши помощь нашей армии за 2014-2015 гг. составила около $6,5 млн. Тут были и те же сухпайки, постельные принадлежности (в том числе матрасы и одеяла) и запчасти к самой разнообразной технике советского производства. Причем все это передавалось в основном в сентябре 2014 года, когда армия после летних боев нуждалась буквально во всем.
Активно передавали различное снаряжение и обмундирование также Латвия, Чехия (10 тысяч единиц зимнего обмундирования, в том числе 2 тысячи шинелей, 800 пар зимних ботинок и 3000 шапок-ушанок, рюкзаки, палатки), Словакия и даже Албания.
При этом важно сказать, что передавалось не то, что, условно говоря, "залежалось на складах", а централизованно - исключительно по спискам от нашего Генерального Штаба и с учетом реальных потребностей группировки на Донбассе. И именно это во многом позволило армии пережить тяжелейшую зиму 2014-15 гг. Есть огромный вклад наших союзников и в то, что россиянам не удалось сделать "котел" в районе Дебальцево, как это планировал Путин в феврале 2015 г. Без их помощи зимней формой, другой экипировкой, нашим бойцам было бы намного сложнее.
На сегодня вопрос о масштабах иностранной военно-технической помощи остается открытым. Есть цифры, которые немного различаются, но в целом можно говорить, что львиную долю безвозмездных поставок в 2014-2018 гг. взяли на себя США. Так, если на лето 2016 г. общие объемы нелетальной помощи в сфере военной безопасности оценивались в почти $164 млн, то $118 млн из них (или 70%) приходилось на поставки из США.
В целом же можно говорить, что именно быстрые поставки нелетального вооружения западными союзниками, а также мощное волонтерское движение (как внутри страны, так и за ее пределами) позволили развернуть снабжение наших вооруженных сил на уровне, достаточном для ведения активных боевых действий. И фактически дали так необходимый запас времени, чтобы перевести промышленность на военные рельсы и впоследствии перейти к качественным изменениям с упором на собственные силы.
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