Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп прокомментировал нападение РФ на Украину: нам это не нравится
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 ноября, в беседе с журналистами впервые прокомментировал ситуацию вокруг захвата российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу. Высказывания американского лидера, опубликованные телеканалом CNN, были сделаны после нескольких часов молчания по инциденту в Черном море, в ходе которых глава государства никак не обозначал своей позиции - ни по каналам пресс-службы Белого дома, ни в Twitter.
На вопрос репортеров о том, что он думает по поводу произошедшего, Трамп ответил: "Плохо, я совершенно недоволен этим". Затем он добавил: "Надеюсь, все разрешится".
Комментарий был сделан всего за несколько дней до запланированной встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Аргентине, где с 30 ноября по 1 декабря будет проходить саммит G20.
Порошенко пообщался с Помпео
Между тем президент Украины Петр Порошенко по телефону пообщался с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой украинского лидера по итогам беседы.
При этом Петр Порошенко заявил, что ожидает самой жесткой реакции международного сообщества на данный инцидент, включая усиление западных санкций в отношении Москвы.
Как следует из обнародованного на сайте Госдепартамента заявления, Майкл Помпео назвал ситуацию с захватом кораблей "серьезной эскалацией и нарушением международного законодательства", а также призвал все стороны соблюдать сдержанность.
"США осуждают эти агрессивные действия со стороны России", - подчеркивается в документе. Кроме того, глава Госдепартамента потребовал от Москвы вернуть захваченные корабли в распоряжение Киева и освободить задержанных украинских военных. РФ должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, резюмировал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему в Керченском проливе победила Украина
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Госбюро расследований открыло первое уголовное производство
|Не только «Джавелины». Сколько сотен миллионов потратили западные союзники на помощь ВСУ
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|Трамп прокомментировал нападение РФ на Украину: нам это не нравится
Это интересно
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах