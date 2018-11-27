Трамп прокомментировал нападение РФ на Украину: нам это не нравится

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 ноября, в беседе с журналистами впервые прокомментировал ситуацию вокруг захвата российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу. Высказывания американского лидера, опубликованные телеканалом CNN, были сделаны после нескольких часов молчания по инциденту в Черном море, в ходе которых глава государства никак не обозначал своей позиции - ни по каналам пресс-службы Белого дома, ни в Twitter.

На вопрос репортеров о том, что он думает по поводу произошедшего, Трамп ответил: "Плохо, я совершенно недоволен этим". Затем он добавил: "Надеюсь, все разрешится".

Комментарий был сделан всего за несколько дней до запланированной встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Аргентине, где с 30 ноября по 1 декабря будет проходить саммит G20.

Порошенко пообщался с Помпео

Между тем президент Украины Петр Порошенко по телефону пообщался с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой украинского лидера по итогам беседы.

При этом Петр Порошенко заявил, что ожидает самой жесткой реакции международного сообщества на данный инцидент, включая усиление западных санкций в отношении Москвы.

Как следует из обнародованного на сайте Госдепартамента заявления, Майкл Помпео назвал ситуацию с захватом кораблей "серьезной эскалацией и нарушением международного законодательства", а также призвал все стороны соблюдать сдержанность.

"США осуждают эти агрессивные действия со стороны России", - подчеркивается в документе. Кроме того, глава Госдепартамента потребовал от Москвы вернуть захваченные корабли в распоряжение Киева и освободить задержанных украинских военных. РФ должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, резюмировал он.