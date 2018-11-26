Суд обязал НАБУ обнародовать меморандумы о сотрудничестве с ФБР США

Окружной административный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовать меморандумы о сотрудничестве с ФБР США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел в судебном заседании дело по иску ОО «Правовое государство» к Национальному антикоррупционному бюро Украины относительно обязательства НАБУ предоставить копии Меморандумов о взаимопонимании, заключенных между Федеральным бюро расследований США и НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой", - сказано в нем.

После выхода из совещательной комнаты судом была объявлена ​​вступительная и резолютивная части решения.

В частности, суд удовлетворил частично данный административный иск и обязал НАБУ предоставить копии меморандумов от 29 июня 2016 года и 29 июня 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2017 года НАБУ договорилось с ФБР о продлении сотрудничества на 2 года.