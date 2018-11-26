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Суд обязал НАБУ обнародовать меморандумы о сотрудничестве с ФБР США
17:12 26.11.2018 |
Окружной административный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовать меморандумы о сотрудничестве с ФБР США.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передают Українськi Новини.
"Окружной административный суд города Киева рассмотрел в судебном заседании дело по иску ОО «Правовое государство» к Национальному антикоррупционному бюро Украины относительно обязательства НАБУ предоставить копии Меморандумов о взаимопонимании, заключенных между Федеральным бюро расследований США и НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой", - сказано в нем.
После выхода из совещательной комнаты судом была объявлена вступительная и резолютивная части решения.
В частности, суд удовлетворил частично данный административный иск и обязал НАБУ предоставить копии меморандумов от 29 июня 2016 года и 29 июня 2017 года.
Как сообщали Українськi Новини, в июне 2017 года НАБУ договорилось с ФБР о продлении сотрудничества на 2 года.
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