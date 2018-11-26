Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на информацию сайта полетов Flightradar, передают Українськi Новини.

"В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ​​Суда-бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - сказано в нем.

По состоянию на 8:30 он находится в воздушном пространстве Болгарии:

Самолет направляется к побережью аннексированного Россией Крыма.

Boeing RC-135 - самолет, используемый Военно-воздушными силами США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

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