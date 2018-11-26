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Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря
11:47 26.11.2018 |
Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на информацию сайта полетов Flightradar, передают Українськi Новини.
"В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - сказано в нем.
По состоянию на 8:30 он находится в воздушном пространстве Болгарии:
Самолет направляется к побережью аннексированного Россией Крыма.
Boeing RC-135 - самолет, используемый Военно-воздушными силами США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть введение военного положения на внеочередном заседании 26 ноября из-за нападения России на украинские корабли.
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