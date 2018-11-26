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Госдеп США возложил вину за Голодомор на режим Сталина
Госдепартамент США назвал Голодомор в Украине в 1930-х годах преднамеренным актом советской власти. "Миллионы невинных украинцев были сознательно заморены голодом режимом Иосифа Сталина, - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, обнародованном 23 ноября. - Варварский захват Советским Союзом украинской земли и урожая осуществлялся с преднамеренной политической целью покорения украинского народа и нации. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых ужасающих деяний двадцатого века и является суровым напоминанием о преступлениях коммунизма".
В американском внешнеполитическом ведомстве проводят параллель между событиями 85-летней давности и сегодняшним днем: "Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления народа Украины в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10000 человек. Тем не менее Россия не сможет сломить стойкий украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".
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