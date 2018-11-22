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Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов
19:24 22.11.2018 |
Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
И.Фриз возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблеи НАТО, является членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем.
Она прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на разных государственных должностях, в частности бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.
Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.
И.Фриз - 1974 года рождения.
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