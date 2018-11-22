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Депутаты создали межфракционное объединение «Оппозиционная платформа - За життя» и избрали ее председателями Бойко и Рабиновича
11:40 22.11.2018 |
Депутаты Рады создали межфракционное объединение "Оппозиционная платформа - За життя" и избрали ее председателями Бойко и Рабиновича
Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение "Оппозиционная платформа - За життя" и избрали ее председателями внефракционных депутатов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.
Об этом объявил председатель Рады Андрей Парубий на заседании парламента, передают Українські новини.
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 8 созыва межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За життя", - сказал он.
Председателями группы избраны внефракционные депутаты Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Полный состав объединения спикер не уточнил.
Как сообщали Українські Новини, 16 ноября стратегический совет объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" решил выдвинуть сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко единым кандидатом на выборах Президента в 2019 году.
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