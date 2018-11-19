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Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия - Климкин
07:36 19.11.2018 |
Между Киевом и Вашингтоном продолжаются дискуссии о грядущих поставках оружия.
Об этом в интервью "Defence News" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.
Он отметил большом влиянии, которое современное Западное вооружение имеет на поле боя в Украине.
"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий <...> опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - отметил министр.
Климкин также выразил убеждение, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.
"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - отметил он.
Глава МИД добавил, что современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".
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