Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия - Климкин

Между Киевом и Вашингтоном продолжаются дискуссии о грядущих поставках оружия.

Об этом в интервью "Defence News" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.

Он отметил большом влиянии, которое современное Западное вооружение имеет на поле боя в Украине.

"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий <...> опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - отметил министр.

Климкин также выразил убеждение, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - отметил он.

Глава МИД добавил, что современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".