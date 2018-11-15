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Орбан не видит перспектив урегулирования отношений с нынешней властью Украины и ведет переговоры с кандидатами в Президенты
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не видит перспективы достижения договоренностей с нынешней украинской властью для урегулирования межгосударственных отношений, и ведет переговоры с возможными кандидатами на в Президенты, выборы которого состоятся в Украине в марте.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии, передают Українськi Новини.
"Он (Орбан) заявил, что с нынешним украинским политическим руководством никакие договоренности невозможны. Он сказал, что скоро пройдут президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это большое достижение... Он указал, что они находятся в контакте со всеми потенциальными победителями и уже пытаются договориться о необходимых изменениях", - сказано в нем.
Орбан также считает, что возвращение к дружбе или стратегическому партнерству с Венгрией - единственный путь для Украины к Европейскому Союзу или Организации североатлантического договора (НАТО).
Как сообщали Українськi Новини, в конце октября Венгрия сменила должность "уполномоченного по Закарпатью" на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также за координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".
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