Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен

Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с президентом Петром Порошенко заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой.

По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Вчера УПЦ МП отказалась от участия в заранее запланированной встрече с президентом Петром Порошенко в Украинском доме, настаивая, что такая встреча должна пройти в Киево-Печерской лавре. В итоге Порошенко в закрытом режиме провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.