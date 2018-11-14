Финансовые новости
- |
- 14.11.18
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен
08:17 14.11.2018 |
Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с президентом Петром Порошенко заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой.
По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.
Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.
Вчера УПЦ МП отказалась от участия в заранее запланированной встрече с президентом Петром Порошенко в Украинском доме, настаивая, что такая встреча должна пройти в Киево-Печерской лавре. В итоге Порошенко в закрытом режиме провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове
|Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу
|Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен
|Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
|Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
|Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк
Это интересно
|«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение
|Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One