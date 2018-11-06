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НАБУ и САП завершили расследование по Омеляну
15:19 06.11.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.
"После того как строна защиты ознакомится в разумных сроках с материалами, дело пойдет в суд", - добавили в Антикоррупционной прокуратуре.
В пресс-службе НАБУ заявили, что уже сообщили министру инфраструктуры о завершении досудебного расследования.
"6 ноября 2018 стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - говорят там.
22 октября, комментируя расследование дела, министр инфраструктуры отмечал, что он находится "в дискуссии в досудебном следствии".
"Я надеюсь, что на этом эта эпопея и завершится, я думаю, что и у НАБУ и у меня достаточно много важных дел, которым нужно уделять внимание", - сказал Омелян.
Также министр заявил, что после всех "интересных событий вокруг своей личности" (уголовное производство НАБУ - ред.) видит для себя "четкий путь - в политику".
13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Омелян сообщил, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
14 сентября Соломенский райсуд отпустил Омеляна на поруки, но обязал сдать загранпаспорта.
В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки.
19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд арестовал имущество Омеляна.
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