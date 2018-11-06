Слабое звено: Зачем Кремль «опустил» Юрия Бойко





Ігор Петренко / Depo.ua

Кремль руками своего телевидения дал звонкую пощечину Юрию Бойко. Это ослабит его позиции в праймериз за статус единого кандидата в президенты от пророссийской оппозиции.

На пропагандистском ток-шоу "Большая игра" на Первом канале 29 октября Юрий Бойко, который выходил в прямой эфир из Киева при помощи видеосвязи, пообщался с нынешним руководителем "ДНР" Денисом Пушилиным. И этот еще до недавнего времени участник финансовой пирамиды МММ, а ныне самозваный "лидер республики", откровенно унизил украинского политика, который гипотетически претендует на президентский пост.

Но перед тем, как вести речь о Бойко, отметим: на телевидении враждебного к нам государства украинский политик прибег к высказываниям, которые правоохранительные органы вполне могут и должны трактовать как разжигание вражды между регионами Украины. Лидер парламентской фракции заявил, что регион, где живет базовый электорат "В", "ущемляют" - причем уже не только Донбасс, но и весь Юго-Восток.

По словам Бойко, в украинском правительстве только один министр-выходец из региона, который находится восточнее Киева. Этот тезис сам по себе является откровенной ложью, чтобы ее опровергнуть, можно хотя бы выйти на сайт Кабмина и просмотреть биографические справки всех чиновников. Но Бойко, похоже, появился в эфире не для того, чтобы говорить правду. Он, фактически, выступал ассистентом российских "гибридов".

Но тут по скайпу из Донецка в эфир вышел Пушилин - и что-то для "оппоблоковца" пошло не так. Блогер Денис Казанский говорит о поведении Бойко в видеоблоге на своей странице в Фейсбук: "Он пытался понравиться собеседникам, уверял их, что готов вести переговоры, налаживать отношения с "ДНР" и "ЛНР" (да, прямым текстом), и совсем уж позорно стелился перед Пушилиным на глазах у многомиллионной аудитории. При этом Пушилин просто опускал Бойко в прямом эфире, рассказывал, что не будет вести с ним переговоры, потому что тот - фактически никто, а под конец и вовсе начал в приказном тоне давать Бойко задачи и рассказывать, как следует вести себя, чтобы Пушилин Денис Владимирович в будущем снизошел до "переговоров с украинской стороной".

В общем, это действо стало полным фиаско главы фракции "Оппоблок". "Вероятный кандидат в президенты Украины публично отчитывался мелкому мошеннику, который еще вчера разводил пенсионеров на деньги, который никого по факту не представляет и которого никто не избирал, а мошенник ставит ему условия на глазах у всей России", - пишет Казанский.

Интересно, как прокол одного из лидеров "ОБ" отразится на позициях "газовщиков"? Ведь эксперты считают, что в команде Рината Ахметова есть свой претендент на кандидата в президенты - Александр Вилкул. Помним и о нескрываемом желании ослабить Бойко, которое лелеет близкий к позициям Ахметова главный спонсор российского политического православия в Украине Вадим Новинский, а также об интересах кума Путина Виктора Медведчука.

Скажем, Новинский в одном из интервью категорически опроверг наличие у "Оппозиционного блока" единого кандидата в президенты. Партия, сказал влиятельный депутат, еще никого не выдвигала, и даже разговоров на эту тему не было. "В партии два сопредседателя - Борис Колесников и Юрий Бойко. В составе фракции в парламенте два сопредседателя - Александр Вилкул и Юрий Бойко. Кто из них будет выдвинут партией на выборы президента как кандидат, будет решать съезд в ноябре или декабре", - говорил он.

По данным информированных источников, немалая часть "Оппоблока" считает Бойко слабым кандидатом и не хочет его выдвижения на выборах. Они настаивают на проведении внутренних выборов - своего рода праймериз, которые определят сильнейшего. И провальный российский эфир для "газовой группы" может означать широкий шаг назад и потерю позиций за роль единого кандидата.

Для чего Кремль допустил публичное унижение одного из лояльных к себе претендентов на должность президента Украины? Вариант первый - это произошло неожиданно, Пушилин, который баллотируется на главного террориста в Донецке, решил показать, какой он крутой. Если бы из Киева включился кто-либо из экс-"регионалов", он бы вел себя так же. Вариант второй - более вероятный - Бойко "заказали" из Киева. И теперь можно ожидать, что в ответ закажут контакт с Пушилиным для кого-то из оппонентов "газовщиков" во внутривидовой конкуренции.