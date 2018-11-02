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Итоги украинского визита Ангелы Меркель
Полная поддержка украинской независимости и суверенитета, безальтернативность выполнения минских договоренностей, осуждение нелегитимных "выборов" в самопровозглашенных "ЛНР"/"ДНР" и продолжение санкций ЕС в отношении России - таковы главные результаты переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с первыми лицами Украины во время ее визита в Киев 1 ноября. Лидер ФРГ заявила о продолжении предоставления Украине финансовой и технической помощи в реформировании экономики. Она отметила заинтересованность немецкого бизнеса в инвестициях в Украину и призвала официальный Киев активизировать борьбу с коррупцией.
О минских соглашениях, санкциях и угрозах
Канцлера ФРГ принимали в Украине с наивысшими почестями. Улицы Киева были украшены флагами двух государств, движение автотранспорта в центре города было ограничено, а 140 аккредитованных на встречу Меркель с президентом Украины Петром Порошенко журналистов после преодоления нескольких уровней безопасности увидели роту почетного караула, которая встречала немецкую гостью перед официальной президентской резиденцией - Мариинским дворцом. Приветствуя Меркель на крыльце, Порошенко подарил ей букет белых роз, после чего канцлер ФРГ обратилась к шеренге почетного караула. Она избежала недавно утвержденного в Украине приветствия "Слава Украине!" и ограничилась нейтральным: "Приветствую воинов!"
"Дорога Ангела" и "дорогой Петр" - так обращались друг к другу президент Украины и канцлер ФРГ во время совместного брифинга по итогам двухчасовых переговоров. В отличие от привычного в таких случаях опоздания, на этот раз брифинг начался почти по протоколу.
Меркель осудила проведение "нелегитимных выборов" в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей и заявила, что выступает за территориальную целостность Украины. "К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени случается откат назад. Германия также будет выступать за продолжение этих (в отношении России. - Ред.) санкций", - заявила Меркель. Порошенко назвал одной из тем переговоров угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива и стремление сторон к тому, чтобы "российская сторона четко придерживалась международного права".
Немецкий вклад в реформы
На встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом канцлер ФРГ пообещала, что ее страна предоставит Украине 2 млн евро на создание центров передового опыта как "своеобразных кластеров инноваций, поскольку этот вопрос имеет одно из важнейших значений". Меркель отметила, что в отношениях двух государств сейчас речь идет о сотрудничестве ради развития и привлечения инвестиций. А у Германии уже есть план действий в отношении Украины. Она подтвердила стремление Берлина продолжить поддержку развития инфраструктуры Украины. В частности, в построении за счет немецкой помощи автомагистрали от Запорожья до прифронтового Мариуполя на Донбассе.
Журналистов удивило, что ни во время брифинга с Порошенко, ни на встрече с Гройсманом речь не зашла о такой болезненной для Украины теме, как строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. И лишь спикер Верховной рады Андрей Парубий во время разговора с Меркель поставил этот вопрос ребром.
В ответ канцлер ФРГ сказала, что рассматривает данный проект менее критично, чем в Киеве. "Я выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Эти переговоры ведутся с Россией ... Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - сказала Меркель. И добавила, что хочет видеть Украину "партнером по транзиту".
Визит без подписанных соглашений
Еще накануне визита Ангелы Меркель в Киеве хватало догадок о целях ее четвертого визита в Украину за всю карьеру федерального канцлера. Одним из предположений было, что Меркель едет поддержать Порошенко накануне официального старта президентской кампании в Украине либо на своеобразные смотрины всех украинских кандидатов в президенты. Однако эксперт по международным проблемам Ирина Верещук считает такие мысли ошибочными: "Германия не будет вмешиваться в украинские выборы. А Меркель всех наших политиков знает уже давно".
В свою очередь киевский политолог Сергей Таран в интервью DW сказал, что Меркель посетила Киев прежде всего с целью поддержки Украины и поиска путей прекращения войны в Донбассе. "В риторике с Кремлем Меркель стала намного жестче, чем в начале военного конфликта. Но надо понимать, что у нее нет таких инструментов давления на Москву, которые есть у гораздо более жесткого, чем она, американского президента Дональда Трампа", - сказал эксперт. Он считает, что, несмотря на заявление канцлера ФРГ о нежелании вновь претендовать на эту должность, Меркель "остается политиком номер один не только в Германии, но и в Евросоюзе". А это значит, что ее отношение к России будут разделять и остальные европейские лидеры.
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