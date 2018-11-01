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Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ
22:55 01.11.2018 |
Ответственность за сбитый 27 октября на востоке Украины беспилотный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ несут Россия и поддерживаемые ею сепаратисты. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 1 ноября, совместном заявлении Германии и Франции.
Беспилотник был сбит в небе в районе российско-украинской границы. Связь с ним прервалась, когда он находился у поселка Нижнекрынское на территории самопровозглашенной "ДНР". "В последние недели дрон часто фиксировал, как через неофициальную российско-украинскую границу проходят конвои. В то же время беспилотник интенсивно глушили помехами. Перед потерей связи дрону удалось зафиксировать зенитный ракетный комплекс", - говорится в заявлении.
Берлин и Париж осудили уничтожение беспилотника, назвав его "серьезным инцидентом", который однозначно нарушает права Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Этот инцидент "представляет собой неприемлемую низшую точку в ряде нарушений и ограничений работы миссии, которая находится на месте событий и является глазами и ушами международного сообщества", отмечается в документе.
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