Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

Ответственность за сбитый 27 октября на востоке Украины беспилотный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ несут Россия и поддерживаемые ею сепаратисты. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 1 ноября, совместном заявлении Германии и Франции.

Беспилотник был сбит в небе в районе российско-украинской границы. Связь с ним прервалась, когда он находился у поселка Нижнекрынское на территории самопровозглашенной "ДНР". "В последние недели дрон часто фиксировал, как через неофициальную российско-украинскую границу проходят конвои. В то же время беспилотник интенсивно глушили помехами. Перед потерей связи дрону удалось зафиксировать зенитный ракетный комплекс", - говорится в заявлении.

Берлин и Париж осудили уничтожение беспилотника, назвав его "серьезным инцидентом", который однозначно нарушает права Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Этот инцидент "представляет собой неприемлемую низшую точку в ряде нарушений и ограничений работы миссии, которая находится на месте событий и является глазами и ушами международного сообщества", отмечается в документе.