Суд отменил рассрочку многомиллионного долга для фирмы Онищенко

Верховный суд удовлетворил жалобу налоговой инспекции ГФС Харьковской области и отменил судебное решение нижестоящей инстанции о рассрочке ООО Карпатнадраинвест уплаты налогового долга в сумме 60,75 млн грн. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление Верховного суда от 2 октября.

В 2016 году Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск налоговой инспекции и взыскал с фирмы Онищенка 60,75 млн грн. Компания по решению суда должна выплачивать по 1 млн грн каждый месяц в течение пяти лет, так как компания заявил, что у нее нет средств для погашения всего долга. Апелляционный суд подтвердил это решение.

После этого налоговая инспекция обжаловала решение о рассрочке. Наголовики сообщили, что компания имела 5,5 млн грн, а справка из банка не отражает общее финансовое положение компании и не может свидетельствовать об имеющемся у должника имуществе.

К тому же просто тяжелое материальное положение предприятия не является основанием для рассрочки налогового долга в понимании статьи 263 КАС Украины, отметили в ГФС.

Однако Верховный суд признал ошибочным вывод судов предыдущих инстанций, заключив, что недостаточность средств на счетах должника является исключительным обстоятельством, которое затрудняет выполнение судебного решения.

НАБУ связывает компанию Карпатнадраинвест с народным депутатом Александром Онищенко, который скрывается за границей.

26 июля 2018 года НАБУ закончило расследование газового дела нардепа-беглеца.

По версии следствия, народный депутат является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016-го противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с Укргаздобыча.

В результате таких действий Укргаздобыче нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Кроме того, экс-руководитель ДФС Роман Насиров и начальник Департамента погашения долга ГФС обвиняются в злоупотреблении властью и служебном подлоге при предоставлении компаниям Онищенко рассрочек налогового долга и обязательств на более 2 млрд грн.

Ранее Шевченковский райсуд отменил обязательство экс-главе ГФС Роману Насирову носить электронный браслет.

В мае глава САП Назар Холодницкий заявлял, что процесс по делу Насирова может затянуться на 2 года.