Ставка на Тимошенко: Почему Савченко хочет, чтобы ее судил другой президент

Депутат, которого обвиняют в попытке покушения на государственный строй, затягивает ознакомление со своим делом. Очевидно, делается это с надеждой на президентские выборы 2019 года.

Еще 1 августа в СБУ заявили о завершении расследования "дела Рубана-Савченко". Главный военный прокурор Анатолий Матиос предполагал, что дело передадут в суд в октябре. Однако месяц завершается, а этого не произошло - нардеп слишком затянула ознакомление с результатами следствия. А суд уже дважды отказал прокуратуре в ограничении 25 днями срока ознакомления обвиняемых с материалами досудебного расследования.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана обвиняют в подготовке захвата государственной власти, содействии терроризму и незаконном обращении с оружием. Якобы они намеревались обстрелять правительственный квартал и уничтожить руководство государства. Для этого, по данным СБУ, переправляли в страну оружие. Рубана задержали на Донбассе 8 марта 2018 года на контрольном пункте на линии разграничения с арсеналом оружия, которое он вез из оккупированной территории. Позже задержали и Савченко. 22 марта Верховная Рада согласилась на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Сама депутат сообщала, что планировала "политическую провокацию", а на суде 23 марта заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

Против ограничения времени ознакомления с материалами дела были адвокаты Савченко. Они объясняли: им нужно не менее 80 суток, ведь в деле более 26 томов и 170 видео- и аудиоматериалов. Сама подследственная говорила, что состояние ее здоровья ухудшилось, в октябре ее должны прооперировать, реабилитационный период составит от 1,5 до 9 месяцев. Она попросила у суда дополнительное время на ознакомление с делом по состоянию здоровья. А вот Владимир Рубан, по информации источников, знакомиться с делом завершил. Но должен ждать, когда все тома прочитает Савченко, без которой дело не будут рассматривать.

Можно предположить, что задержка со стороны Савченко вызвана попыткой тянуть время до президентских выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года. Не исключено, что Надежда хочет, чтобы громкий процесс начался уже при новом президенте. Или не начался вообще. И ее выпустили из СИЗО как борца с режимом. Не исключено, что здесь нардеп возлагает определенные надежды на президентство своего бывшего партийного босса Юлию Тимошенко. Хотя взаимоотношения "Батькивщины" с Савченко складывались и непросто.

В декабре 2016 года ее исключили из фракции после переговоров, которые Надежда самовольно вела с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР". Со своей стороны, уже перед арестом в марте 2018-го в эфире одного из телеканалов Надежда заявила, что "с тем же Захарченко (убитый лидер "ДНР" - Ред.) когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась... На какие темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс". Еще год назад Савченко рассказывала, что общается с Тимошенко в Раде, но не верит ей. Что ж, захочешь на волю - поверишь любому.

С другой стороны, скандальный депутат и сама теоретически может принять участие в избирательной кампании-2019. Как кандидат в президенты. А что ей мешает? Если судимости на момент начала активной фазы выборов (официально кампания стартует перед Новым годом) у нее не будет. Уровню ее узнаваемости среди избирателей, неважно со знаком "плюс" или "минус", многие из претендентов на булаву позавидуют. Да и статус Героя Украины у нее никто не отобрал.

Неспроста 29 октября Надежда Савченко через свою страницу в "Фейсбук" в открытом письме попросила у Рената Кузьмина, бывшего первого заместителя Генпрокурора времен Януковича, помощи в подготовке иска в Европейский суд по правам человека. Во время кампании пригодится тема фальсификации результатов следствия, "произвола и беззакония" нынешней власти. Соответствующие заявления и выступления обязательно найдут благодарную аудиторию. В том числе и среди отдельных кандидатов в президенты. Не такая уж Надя и "чемодан без ручки". При отсутствии в арсенале кандидатов позитивных мессиджей для избирателей, они будут аккумулировать негативные.