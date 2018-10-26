Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Берлине рассказали о программе визита канцлера Германии в Украину 1 ноября
17:53 26.10.2018 |
Конфликт на востоке Украины станет одной из главных тем переговоров, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) проведет в ходе визита в Киев 1 ноября. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 26 октября, заместитель официального представителя федерального правительства Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).
Первым собеседником канцлера станет президент Украины Петр Порошенко, который будет принимать Ангелу Меркель с военными почестями. Главными на переговорах лидеров двух стран, продолжала Ульрике Деммер, будут вопросы двусторонних отношений, а также конфликт на востоке Украины и ход реализации минских договоренностей.
Минские договоренности - единственный путь
Официальный Берлин по-прежнему считает эти договоренности единственной основой для поиска путей преодоления конфликта в Донбассе. "Без них не удалось бы локализовать этот конфликт, - убеждена представитель правительства. - Поэтому так важно проявить политическую волю к полной имплементации 13 пунктов минского протокола".
К числу первостепенных Деммер отнесла соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и восстановление гражданской инфраструктуры, что необходимо, по ее словам, для проведения региональных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ.
К Небесной Сотне и студентам
После переговоров с президентом Порошенко и совместной пресс-конференции Ангела Меркель отправится к памятнику Героям Небесной Сотни, а затем - на встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На переговорах с ним, рассказала Деммер, речь пойдет преимущественно о торгово-экономических отношениях между двумя странами и международных проблемах.
Кроме того, в программе визита Ангелы Меркель - беседы с лидерами парламентских фракций и дискуссия с украинскими студентами. В тот же день поздно вечером канцлер вернется в Берлин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ТОП-НОВОСТИ
|Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
|Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине
|Общий госдолг в сентябре сократился на 0,25% до $74,7 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Берлине рассказали о программе визита канцлера Германии в Украину 1 ноября
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
|Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
|Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине
|Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk
Это интересно
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One