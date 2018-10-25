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Украина имеет право на автокефалию, как и балканские народы - патриарх Варфоломей
17:30 25.10.2018 |
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в вопросе предоставления автокефалии Украинской церкви он действует в интересах украинского народа.
"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые некоторое время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - сказал Вселенский патриарх на встрече с греческими паломниками из г.Верия во главе с митрополитом Пантелеимоном (Калпакидисом), сообщает греческий сайт orthodoxia.info.
Он заверил: "Будьте уверены, что мы будем решать украинский вопрос в обычном порядке и во благо украинского народа".
При этом патриарх отметил, что вопрос обретения автокефалии для Украинской церкви не новый, а стал актуальным после получения Украиной независимости в начале 1990-х годов.
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