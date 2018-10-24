Украина создаст «трансграничную» должность на волне конфликта с Венгрией

Формулировка должности венгерского правительственного "уполномоченного по Закарпатью" будет изменена на следующей неделе, после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут схожую должность, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и его публикации, мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество", - сказал он журналистам, по итогам двусторонней встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто в Варшаве в среду.

По словам украинского министра, в ближайшее время будут проведены двусторонние межгосударственные консультации по этому вопросу.

П.Климкин добавил, что также в Будапеште пройдут комплексные консульские консультации.

"Сейчас определяем даты. Нашу делегацию будет возглавлять директор Консульского департамента, в нее также должны быть включены представители других министерств", - конкретизировал министр.

При этом П.Климкин подчеркнул, что Украина не позволит нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях, равно как и украинское законодательство на своей территории.