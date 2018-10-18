Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на должность директора НАБУ

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Администрации Президента материалы специальной проверки Артема Сытника как кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также изъять копию указа Президента о его назначении на должность директора.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Такое разрешение суд предоставил старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Руслану Ижуку.

Ему разрешен временный доступ к документам с возможностью изъятия в копиях, находящихся во владении Администрации Президента по ул. Банковая, 11.

Срок действия определения суда заканчивается 2 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура расследует служебный подлог со стороны должностных лиц Государственной фискальной службы при выдаче заключения о достоверности данных в декларации Сытника за 2014 год как кандидата на должность директора НАБУ.