Украинская сторона ТКГ исключает направление миротворческой миссии ООН на Донбасс до выборов Президента и Рады

Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) исключает направление миротворческой миссии Организации объединенных наций (ООН) на Донбасс до выборов Президента и Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции сказал представитель Украины в ТКГ Александр Моцик, передают Українськi Новини.

По его словам, Россия сознательно задерживает процесс направления миротворцев на Донбасс, так как рассчитывает на хаос в Украине в период выборов и укрепление позиций пророссийских сил.

"Так выглядит, что РФ сделала определенное торможение в свое работе, и таким образом она тормозит работу всего минского процесса", - сказал Моцик.

Он также отметил, что обсуждение в Совбезе ООН механизма миротворческой миссии в Украине скорее всего состоится после выборов в Украине Президента и парламента.

"Тяжело сказать, что будет какой-то прогресс до выборов", - сказал представитель в ТКГ.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина выступает против участия Беларуси и Казахстана в миротворческой миссии на Донбассе и поддерживает участие Польши, Испании и стран Прибалтики в этой миссии.

По словам Моцика, миссия может состоять из около 20 тыс. военных, 5 тыс. полицейских и представителей международной администрации.

В то же время он отметил, что РФ отказывается обсуждать вопрос передачи под контроль миротворцев неконтролируемого участка украинско-российской границы на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Украина, США, Германия и Франция намерены внести на Совете безопасности ООН совместную резолюцию о введении миротворцев и создании международной администрации на Донбассе.