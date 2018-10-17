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Швейцария арестовала $2 млн на счетах бизнесмена Курченко, - Генпрокуратура
16:47 16.10.2018 |
Генеральная прокуратура заявляет об аресте Швейцарией 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергею Курченко.
Об этом говориться в сообщении Генпрокуратуры, передают Українські Новини.
"По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства", - сказано в нем.
По запросу Генеральной прокуратуры о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное (заочное) расследование в отношении Курченко.
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