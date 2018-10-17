Швейцария арестовала $2 млн на счетах бизнесмена Курченко, - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура заявляет об аресте Швейцарией 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергею Курченко.

Об этом говориться в сообщении Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

"По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства", - сказано в нем.

По запросу Генеральной прокуратуры о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное (заочное) расследование в отношении Курченко.