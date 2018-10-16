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Дело Мартыненко: задержан подозреваемый в хищении 6,4 млн евро
12:36 16.10.2018 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали подозреваемого в хищении 6,4 млн евро средств ГП НАЭК Энергоатом. Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержанный с ноября 2017 находился в розыске.
По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамская Республика).
В банках Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства (откаты) от чешской компании SKODA JS a.s. Впоследствии на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании SKODA JS a.s. по поводу размеров откатов.
Кроме того, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.
В НАБУ напомнили, что в декабре 2015 года началось расследование двух уголовных производств - по факту завладения средств ГП НАЭК Энергоатом »в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат ВостГОК в размере 17,28 млн долл. США.
Как выяснило следствие, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины. В ноябре 2017 САП приняла решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно.
22 мая 2018 года обвинительный акт в отношении шести лиц, задействованных в деле Мартыненко направлено в суд. Относительно одного человека продолжается досудебное расследование, трое находятся в розыске.
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