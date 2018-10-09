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СБУ рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Минобороны в Черниговской области
10:25 09.10.2018 |
Служба безопасности Украины рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Министерства обороны около Ични в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.
"Правоохранители проверяют несколько версий, в частности Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сказано в нем.
СБУ осуществляет досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по факту взрывов.
Как сообщали Українськi Новини, прокуратура открыла уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса.
Ночью на арсенале Минобороны около Ични Черниговской области начался пожар и взрывы.
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