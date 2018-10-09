Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)

Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен повторно вносить в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.

Об этом он сообщил журналистам после заседания комитета по вопросам регламента и организации работы парламента в понедельник, передают Українськi Новини.

"Ответ только один - ждать, когда пан Дунаев перестанет быть народным депутатом, и действовать по отношению к нему как к обычным гражданам, которые бы в таких случаях однозначно получали бы подозрение и шли бы в суд", - сказал он.

Луценко также отметил, что депутатская неприкосновенность мешает правоохранителям расследовать коррупционные дела.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада отказалась снять неприкосновенность с Дунаева.

По версии следствия, Дунаев, будучи депутатом Рады, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

В действиях депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.



