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Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)
17:59 08.10.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен повторно вносить в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.
Об этом он сообщил журналистам после заседания комитета по вопросам регламента и организации работы парламента в понедельник, передают Українськi Новини.
"Ответ только один - ждать, когда пан Дунаев перестанет быть народным депутатом, и действовать по отношению к нему как к обычным гражданам, которые бы в таких случаях однозначно получали бы подозрение и шли бы в суд", - сказал он.
Луценко также отметил, что депутатская неприкосновенность мешает правоохранителям расследовать коррупционные дела.
Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада отказалась снять неприкосновенность с Дунаева.
По версии следствия, Дунаев, будучи депутатом Рады, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.
В действиях депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
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