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ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова
08:01 08.10.2018 |
Евросоюз выразил солидарность с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и призвал немедленно освободить его. "Европейский Союз солидарен с Олегом Сенцовым и, помимо оперативного и надлежащего лечения, надеется на безотлагательное освобождение его, а также всех нелегально взятых под стражу украинских граждан в России и Крыму", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье, 7 октября.
В нем подчеркивается, что состояние здоровья Сенцова сейчас испортилось до критического, и Россия, отказываясь предоставить ему необходимую медицинскую помощь в медучреждении, нарушает его права, а также международные нормы. "Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решимость и самоотверженность во время этих 145 дней голодовки", - указано в сообщении.
Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году по обвинению в организации террористического сообщества, суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер объявил о начале голодовки 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей.
В начале октября Олег Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку из-за ухудшения здоровья и из-за того, что его собираются кормить принудительно. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что ему не обеспечивают и надлежащего медицинского сопровождения для выхода из голодовки.
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