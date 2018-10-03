В Украине приняты в целом лишь 7 из 57 евроинтеграционных законов - И.Геращенко

Из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС только 7 приняты в целом, еще 9 - лишь в первом чтении, рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы составили "дорожную карту" из 57 законов, которые являются для нас приоритетными в контексте имплементации Соглашения. 7 из них приняты в целом, 9 в первом чтении, 4 учтены при рассмотрении других законопроектов, 4 отклонены и 3 отозваны субъекты правами законодательной инициативы, 2 возвращены на доработку", - сказала И.Геращенко, выступая на Первом форуме сетей ЕС в среду в Киеве.

Вице-спикер отметила, что видит в популизме угрозу европейской интеграции Украины. "Большая угроза нашей европейской интеграции это популизм... мы должны осень четко принимать каждый закон, чтобы он соответствовал европейским нормам и стандартам", - добавила И.Геращенко.

