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Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону
Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год, в котором Украине на помощь в сфере безопасности выделяется $250 млн, сообщает посольство Украины в США.
"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", которым выделяется $250 млн. для поддержки Украины", - сказано в сообщении украинского посольства на странице в соцсети Фейсбук.
В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на $50 млн по сравнению с бюджетом 2018 года.
"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии", -отметили в посольстве.
Согласно документу, $250 млн. выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведовательной информации.
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