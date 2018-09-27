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Немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ, но «не любой ценой» – Арьев
12:06 27.09.2018 |
Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам встреч с депутатами Бундестага (ФРГ) подчеркивает, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ.
"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть всё сложно, но не безнадежно", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг по итогам встреч в Берлине.
По словам В.Арьева, немецкая сторона готова "слышать украинскую позицию". "Продолжим диалог", - добавил депутат.
В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В ответ парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.
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