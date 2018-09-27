Немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ, но «не любой ценой» – Арьев

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам встреч с депутатами Бундестага (ФРГ) подчеркивает, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ.

"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть всё сложно, но не безнадежно", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг по итогам встреч в Берлине.

По словам В.Арьева, немецкая сторона готова "слышать украинскую позицию". "Продолжим диалог", - добавил депутат.

В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В ответ парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.