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Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил проект резолюции, приуроченной к 85-летней годовщине голодомора в Украине. Об этом сообщил сенатор от штата Огайо, сопредседатель "украинского кокуса" (профильной группы Сената) Роб Портман на своем сайте в среду, 26 сентября. Голодомор был "преднамеренным уничтожением большой части украинского общества в 1932-1933 годах, совершенным Сталиным", отметил Портман. Он напомнил, что в 2015 году в Вашингтоне был открыт Мемориал жертвам Голодомора.
"Мы никогда не должны забывать зверские преступления, совершенные Советским Союзом в отношении украинского народа во время голодомора", - заявил сенатор. Украина в настоящий момент "продолжает борьбу, стремясь защитить свои независимость и суверенитет от российской агрессии", подчеркнул Портман.
"Систематические нарушения прав человека"
Документ, в котором голодомор на Украине обозначается как геноцид, отдает дань памяти "миллионам украинцам, погибшим по воле тоталитарного правительства Сталина в бывшем СССР, которое учинило преднамеренный голод зимой 1932-1933 годов, чтобы сломить сопротивление коммунистической оккупации". Авторы осуждают "систематические нарушения прав человека", совершавшиеся советскими властями в отношении украинского народа, и призывают распространять информацию об украинском голодоморе в мире.
Проект резолюции, который поддерживают представители и Демократической, и Республиканской партий, был представлен в Сенате в середине марта Портманом и другим сопредседателем "украинского кокуса" Диком Дарбином. После одобрения комитетом по международным отношениям документ будет вынесен на голосование в Сенате. Ранее посольство Украины в США назвало проект резолюции "важным шагом" в процессе признания голодомора актом геноцида против украинского народа и закрепления этого решения в международном законодательстве.
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