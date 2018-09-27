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Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter.
"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал Цеголко.
Напомним, 26 сентября в МИД сообщили, что Украина и Маршалловы острова ведут работу по упрощению режима поездок для граждан.
Ранее Украина и Албания договорились о взаимной отмене визовых требований, а Румыния ввела бесплатные долгосрочные визы для украинцев.
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