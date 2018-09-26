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Украина, США, Германия и Франция намерены внести на Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе – Климкин
21:07 26.09.2018 |
Украина совместно с международными партнерами (США, Францией и Германией) готовится внести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Резолюция подготовлена очень давно. У нас есть договоренность с нашими друзьями - Соединенными Штатами, Германией и Францией. ... Мы внесем совместную резолюцию... это будет резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, поскольку сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от какой-либо настоящей миротворческой операции", - сказал П.Климкин во время подхода к журналистам после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в штаб-квартире ООН, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, на встречах с международными партнерами он пояснял важность иметь не только военный компонент миротворческой миссии на Донбассе, но и международную администрацию и полицейский компонент, "иначе Россия и дальше будет пытаться руководить оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой миротворческой операции, фейковой миротворческой операции - это начать процесс регионализации и федерализации Украины".
"Мы можем много сделать для наших граждан - жителей оккупированного Донбасса, но мы можем это сделать только во время реальной деоккупации, под международным контролем после деоккупации, а не сейчас", - пояснил глава МИД Украины.
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