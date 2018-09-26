НАТО не нужно разрешение России на вступление Украины в Альянс – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу не требуется разрешение России на вступление Украины в блок.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press перед своей встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

"Только Украина может определить собственный путь, хочет ли она вступить в НАТО или нет", - сказал Столтенберг.

"В итоге 29 союзников и Украина будут решать, соответствует ли Украина стандартам, необходимым для вступления в НАТО", - добавил он.

Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с военным вмешательством России в Украине и Грузии, поддержкой РФ режима Асада в Сирии и наращиванием военно-морских сил России в Восточном Средиземноморье.

Вместе с тем он призвал сохранять диалог между НАТО и Россией, чтобы помочь разрядить напряженность, пока конфликт в Украине остается нерешенным.

"Когда у нас возникают серьезные разногласия, когда мы видим усиление напряженности, когда мы видим все большее военное присутствие вблизи наших границ - на самом деле еще важнее иметь диалог", - подчеркнул Йенс Столтенберг.