Порошенко поддерживает идею регистрации иностранных агентов в Украине

Президент Петр Порошенко поддерживает идею принятия Верховной Радой законопроекта о регистрации иностранных агентов в Украине.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українськi Новини.

Порошенко отметил, что в Украине действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль медиа и создает "независимые" общественные организации.

"Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора - Российской Федерации", - сказал он.

По мнению Порошенко, принятие такого закона никак не повлияет на гражданское общество, на медиа и на свободу слову.

В 1938 году в США был принят "Акт о регистрации иностранных агентов".

Закон требует, чтобы иностранные агенты, представляющие в американской политике иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, раскрывали свои занятия и источники финансирования.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Народный фронт" в Верховной Раде инициирует разработку законопроекта о регистрации иностранных агентов в Украине.