Договорно-правовая база между Украиной и РФ будет переработана, в частности прекратит действие договор по Азову - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что прекратит действие договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Есть чёткая стратегия, мы ее подготовили... Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана - это 100%... Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратеги", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что у Украины есть план по переработке договоров с РФ, который будет представлен по каждому договору или блоку договоров постепенно.

"Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции", - рассказал глава МИД.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Данным решением СНБО, которое введено в действие указом П.Порошенко, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

МИД Украины, в частности, должен заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с РФ в соответствии со статьей 40 настоящего договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона Украины о прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Ожидается, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины".