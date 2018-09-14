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Правоохранители сообщили о подозрении 3 сотрудникам НАБУ в незаконных действиях, - СБУ
11:53 14.09.2018 |
Служба безопасности заявляет, что трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении в незаконных действиях.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передают Українські Новини.
"В рамках начатого уголовного производства у сотрудников НАБУ было изъято значительное количество вещественных доказательств, указывающих на совершение ими ряда уголовных правонарушений. Трем работникам НАБУ объявлено о подозрении в совершении преступления", - написала она.
По ее словам, во время санкционированных следственных действий (обысков) в сейфе сотрудника НАБУ был изъят конверт, в котором находился план компрометации работника Нацбанка.
"Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до "подкладывания" проституток чиновникам государственного регуляторного органа", - отметила она.
Гитлянская сопроводила информацию фотокопиями изъятых документов.
Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина просит генерального прокурора Юрия Луценко и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого открыть уголовное производство о служебном подлоге, вмешательстве в его деятельность детектива Национального антикоррупционного бюро Сергея Яндюка и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
НАБУ составило сообщение о подозрении Демчины в незаконном обогащении.
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