Госбюро расследований полностью заработает в ноябре, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что ГБР полностью заработает в ноябре.

Об этом он сообщил в интервью "5 каналу", передают Українські Новини.

По его словам, на данный момент ГБР заработало как орган, но пока не выполняет правоохранительные функции.





Он сообщил, что функционирование ГБР как правоохранительного органа зависит от заполнения вакансий следователей.

Труба сообщил, что на данный момент кандидаты в следователи проходят собеседования и они быстро не проводятся.

"Для этого нужно время",- отметил Труба.

Также он сообщил, что принял решение по 27 кандидатам на должности в центральный аппарат ГБР, которых рекомендовала к назначению внешняя комиссия.

При этом он не сообщил, какое это решение, пообещав обнародовать его в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Труба отклонил 27 кандидатур на руководящие должности в ГБР, которых рекомендовала внешняя комиссия и вернул их обратно.

Комиссия на заседании приняла решение повторно рекомендовать Трубе назначить 27 кандидатов.