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США готовы обсуждать помощь Украине в укреплении военного флота и ПВО - Волкер
07:55 03.09.2018 |
Вашингтон готов обсуждать дальнейшие поставки оружия на Украину, чтобы укрепить военно-морской флот и противовоздушную оборону, заявил газете "Гардиан" спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Они теряют солдат каждую неделю, защищая собственную страну. И в этом контексте для Украины естественно укреплять свои военные силы, заниматься самообороной и естественно искать помощи. И естественно, что другие страны должны им помогать", - сказал К.Уолкер в интервью "Гардиан".
"Мы можем поговорить с Украиной, как мы бы сделали и с любой другой страной, о том, что ей нужно (для укрепления армии - ИФ). Я думаю, что речь может зайти о военно-морском флоте... Я думаю, что также нам нужно будет рассмотреть и вопрос противовоздушной обороны", - добавил он.
К.Волкер заявил в интервью, что между Россией и США все еще существует значительное расхождение в позиции по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
В мае конгресс США поддержал выделение $250 млн на оказание военной помощи Украине, в том числе на летальное вооружение.
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