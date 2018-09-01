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Комитет Европарламента рассмотрел отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации
23:36 31.08.2018 |
Комитет Европарламента по иностранным делам (AFET) провел заседание, на котором впервые был рассмотрен проект доклада по выполнению Соглашения об ассоциации ЕС-Украина.
Автором проекта доклада выступает немецкий евродепутат Михаэль Галер.
На заседании в четверг основные выводы документа представлял эксперт, научный сотрудник "Колледжа Европа" Андрей Тюшка.
Он отметил, что имплементация положений соглашения в Украине сталкивается с рядом негативных социально-политических, экономических и юридических факторов. "Несмотря на это, существенный прогресс наблюдается во многих сферах", - отметил он.
Тюшка отметил низкую способность различных министерств сотрудничать в осуществлении реформ. "Обеспокоены тем, что взаимодействие между кабинетом министров и парламентом не регулируется конкретным механизмом по реализации зоны свободной торговли", - говорится в проекте доклада.
Эксперт отметил, что далеко не все реформы идут в стабильном ритме, а некоторые вообще могут быть отменены. "Одним из примеров реформы, которая, вероятно, может быть отменена, является децентрализация. Некоторые реформы, в частности, в сфере антикоррупции и правосудия, могут быть незакончены или приостановлены из-за предстоящих парламентских и президентских выборов", - сказал он.
Евродепутаты во время обсуждения доклада много говорили о коррупции в Украине, в частности, Галер вспомнил о публикации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая написала, что от коррупции на украинской таможне государство теряет около 4,5 миллиарда евро в год.
Британский евродепутат Чарльз Теннок поинтересовался процессом деолигархизации в Украине, а также процессом внедрения антикоррупционного суда.
В проекте доклада отмечается, что "существующая судебная система в Украине по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политизированной".
"Приветствуем работу, уже проделанную Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), но указываем на проблематичное вмешательства генерального прокурора; подчеркиваем важность независимости специального прокурора по борьбе с коррупцией", - отмечается в документе.
Галер добавил, что обеспокоен вероятным негативным влиянием предвыборной кампании на процесс имплементации соглашения.
"Мы видим, что энтузиазм четырехлетней давности значительно уменьшился продолжающейся коррупцией и повседневными трудностями жизни в Украине. Прогресс от реформ пока не дал положительного эффекта на повседневную жизнь людей", - сказал он.
До 11 сентября в проект доклада могут быть внесены поправки. Галер, в частности, отметил, что могут быть добавлены выводы относительно сферы окружающей среды, в частности, вырубки леса, и процесса проведения местных выборов.
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