Комитет Европарламента рассмотрел отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации

Комитет Европарламента по иностранным делам (AFET) провел заседание, на котором впервые был рассмотрен проект доклада по выполнению Соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

Автором проекта доклада выступает немецкий евродепутат Михаэль Галер.

На заседании в четверг основные выводы документа представлял эксперт, научный сотрудник "Колледжа Европа" Андрей Тюшка.

Он отметил, что имплементация положений соглашения в Украине сталкивается с рядом негативных социально-политических, экономических и юридических факторов. "Несмотря на это, существенный прогресс наблюдается во многих сферах", - отметил он.

Тюшка отметил низкую способность различных министерств сотрудничать в осуществлении реформ. "Обеспокоены тем, что взаимодействие между кабинетом министров и парламентом не регулируется конкретным механизмом по реализации зоны свободной торговли", - говорится в проекте доклада.

Эксперт отметил, что далеко не все реформы идут в стабильном ритме, а некоторые вообще могут быть отменены. "Одним из примеров реформы, которая, вероятно, может быть отменена, является децентрализация. Некоторые реформы, в частности, в сфере антикоррупции и правосудия, могут быть незакончены или приостановлены из-за предстоящих парламентских и президентских выборов", - сказал он.

Евродепутаты во время обсуждения доклада много говорили о коррупции в Украине, в частности, Галер вспомнил о публикации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая написала, что от коррупции на украинской таможне государство теряет около 4,5 миллиарда евро в год.

Британский евродепутат Чарльз Теннок поинтересовался процессом деолигархизации в Украине, а также процессом внедрения антикоррупционного суда.

В проекте доклада отмечается, что "существующая судебная система в Украине по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политизированной".

"Приветствуем работу, уже проделанную Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), но указываем на проблематичное вмешательства генерального прокурора; подчеркиваем важность независимости специального прокурора по борьбе с коррупцией", - отмечается в документе.

Галер добавил, что обеспокоен вероятным негативным влиянием предвыборной кампании на процесс имплементации соглашения.

"Мы видим, что энтузиазм четырехлетней давности значительно уменьшился продолжающейся коррупцией и повседневными трудностями жизни в Украине. Прогресс от реформ пока не дал положительного эффекта на повседневную жизнь людей", - сказал он.

До 11 сентября в проект доклада могут быть внесены поправки. Галер, в частности, отметил, что могут быть добавлены выводы относительно сферы окружающей среды, в частности, вырубки леса, и процесса проведения местных выборов.